Глава Дагестана посетил коллективный ифтар на территории центральной Джума-мечети Махачкалы

В пятницу, 24 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов принял участие в коллективном ифтаре на территории центральной махачкалинской Джума-мечети.

Самая большая площадка по традиции устанавливается во дворе центральной Джума-мечети Махачкалы — там в ифтаре каждый день участвуют несколько тысяч мусульман. Расходы на его организацию в первые 2 дня месяца Рамадан взял на себя Сергей Меликов.

Ифтар посетили также муфтий республики, шейх Ахмад-хаджи Абдулаев, руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, председатель ДУМ Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин и государственный секретарь региона Магомед-Султан Магомедов.

Глава Дагестана поздравил участников ифтара с началом священного месяца. Он отметил, что регион вновь встречает Рамадан в сложных условиях.

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