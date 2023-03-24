ЗАМАНА - Правительство уточнило параметры бюджета региона на текущий год

Правительство уточнило параметры бюджета региона на текущий год

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24 марта, 2023. Пятница 11:27
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Правительство уточнило параметры бюджета региона на текущий год
Вчера, 23 марта, под руководством первого заместителя главы кабмина Дагестана Руслана Алиева состоялось совещание дагестанского правительства.
Правительство уточнило параметры бюджета региона на текущий год

Участники собрания обсудили следующие вопросы: внесение изменений в Закон Дагестана "О республиканском бюджете РД на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и целесообразность предоставления земельного участка в аренду без осуществления торгов для реализации двух крупных инвестиционных проектов.

Вице-премьер поприветствовал собравшихся и поздравил их со священным месяцем Рамадан.

Далее он озвучил, что несмотря на дефицит регионального бюджета, правительство республики смогло обеспечить бюджетную устойчивость и сохранить приоритеты развития.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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