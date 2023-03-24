ЗАМАНА - Глава Дагестана провел оргкомитет по подготовке празднования 100-летия Расула Гамзатова

Глава Дагестана провел оргкомитет по подготовке празднования 100-летия Расула Гамзатова

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24 марта, 2023. Пятница 10:47
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Глава Дагестана провел оргкомитет по подготовке празднования 100-летия Расула Гамзатова

В четверг, 23 марта, под руководством Сергея Меликова состоялось совещание оргкомитета на тему подготовки и проведения празднования 100-летнего юбилея классика поэзии Расула Гамзатова.

Глава Дагестана провел оргкомитет по подготовке празднования 100-летия Расула Гамзатова

Собравшиеся обсудили следующие вопросы: реализацию плана юбилейных мероприятий, издание работ поэта и процесс капремонта мемориального комплекса «Белые журавли» в селе Цада Хунзахского района.

Глава Минкультуры региона Зарема Бутаева рассказала, что юбилей Расула Гамзатова поддержали многие субъекты России: именем поэта назвали улицы в Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, Волгограде. В Астрахани собираются дать имя Гамзатова одному из новых проспектов и разместить бюст на городской аллее.

В таганском парке Москвы установлена уличная фотовыставка со стихами поэта. В Санкт-Петербурге прошел большой творческий вечер с книжной выставкой и экспозицией картин художников Дагестана.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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