ЗАМАНА - Глава Дагестана провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в РД

Глава Дагестана провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в РД

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24 марта, 2023. Пятница 09:48
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Глава Дагестана провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в РД

В четверг, 23 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в республике.

Глава Дагестана провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в РД

Начиная обсуждение, Меликов озвучил, что борьба с коррупцией должна осуществляться в соответствии с положением в стране – последовательно и бескомпромиссно. 

«Когда россияне, большую часть из которых нельзя назвать зажиточными, отдают свои деньги на оказание гуманитарной помощи, коррупционное злоупотребление расценивается уже не просто как правонарушение, а как максимальное проявление цинизма», – высказался руководитель региона.

Далее Меликов прокомментировал положительную динамику в деятельности по противодействию коррупции: увеличивается количество обнаруженных преступлений коррупционной направленности, в разы вырос объем средств, взысканных с нелегально обогатившихся должностных лиц для возмещения причинённого ущерба.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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