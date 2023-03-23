ЗАМАНА - Новым главой Гунибского района стал Расул Гусейнов

Новым главой Гунибского района стал Расул Гусейнов

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23 марта, 2023. Четверг 15:10
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Новым главой Гунибского района стал Расул Гусейнов

Пост руководителя Гунибского района Дагестана занял Расул Гусейнов. Его кандидатура получила 20 голосов.

Новым главой Гунибского района стал Расул Гусейнов

Оппонент Гусейнова на выборах, гендиректор Национального музея имени Тахо-Годи Пахрудин Магомедов, получил всего 13 голосов.

Расулу Гусейнову 55 лет, родился в селе Бухты. Имеет два диплома об экономическом (ДГУ) и юридическом (Московская государственная юридическая академия) образовании.

В прошлом занимал различные должности в налоговой службе, в центральном аппарате Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, руководил агрофирмой «Бухты», а с октября минувшего года работал в администрации Гунибского района. С начала 2023 года руководил Гунибским районом в статусе исполняющего обязанности.

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