Новым главой Гунибского района стал Расул Гусейнов

Оппонент Гусейнова на выборах, гендиректор Национального музея имени Тахо-Годи Пахрудин Магомедов, получил всего 13 голосов.

Расулу Гусейнову 55 лет, родился в селе Бухты. Имеет два диплома об экономическом (ДГУ) и юридическом (Московская государственная юридическая академия) образовании.

В прошлом занимал различные должности в налоговой службе, в центральном аппарате Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, руководил агрофирмой «Бухты», а с октября минувшего года работал в администрации Гунибского района. С начала 2023 года руководил Гунибским районом в статусе исполняющего обязанности.