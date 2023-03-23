Собравшиеся обсудили вопросы строительства объектов водоснабжения в селах Хвартикуни, Курми, Кикуни и Гергебиль, а также учебного заведения на 216 ученических мест и артезианской скважины в селе Львовский № 1.

Начиная совещание, премьер озвучил, что проблема с водоснабжением все еще остается одной из самых актуальных в республике, при этом в решении вопросов по водообеспечению за последние 2 года фиксируются положительные изменения.

Он заметил, что именно по этому вопросу поступило больше всего обращений от жителей региона перед прямым эфиром с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.