"Уважаемые дагестанцы! Дорогие мусульмане!

Вот и наступило священное для всех мусульман время — время очищения духа и укрепления веры. Рамадан – месяц благих деяний, усердия на пути Всевышнего, сосредоточения на вере и соблюдении поста.

Он дает каждому мусульманину возможность еще раз осмыслить и понять истинные духовные ценности в жизни, проявить заботу и любовь к ближнему, совершать больше добрых дел.

Постарайтесь в этом месяце больше внимания уделять заботе о старших, укреплению взаимоотношений с членами семьи, близкими, родственниками, проявите благородство по отношению к друзьям и коллегам.

Пусть Всевышний услышит все обращенные к нему молитвы, примет таравих-намазы и исполнит все ваши просьбы!

Желаю в этот священный месяц Рамадан крепкого здоровья, терпения, благополучия, достатка, успехов в благих делах и намерениях!", — обратился премьер.