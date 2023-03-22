Президиум Народного Собрания определил дату проведения очередной двадцать первой сессии

В среду, 22 марта, Председатель НС Дагестана Заур Аскендеров провел собрание Президиума, где был рассмотрен ряд вопросов.

Президиум принял решение организовать очередную 21 сессию Народного Собрания 7-го созыва 30 марта в Махачкале.

В ее повестку вошло 27 вопросов.

Далее они обсудили тему «Об отзывах на проекты федеральных законов». Спикер парламента озвучил, что в соответствии с Регламентом Народного Собрания республики проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения рассмотрены в комитетах и по ним приняты решения, с которыми предложил ознакомить участников Президиума.

Председатели комитетов рассказали о проектах федеральных законов и принятых ими решениях.