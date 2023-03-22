Президиум принял решение организовать очередную 21 сессию Народного Собрания 7-го созыва 30 марта в Махачкале.
В ее повестку вошло 27 вопросов.
Далее они обсудили тему «Об отзывах на проекты федеральных законов». Спикер парламента озвучил, что в соответствии с Регламентом Народного Собрания республики проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения рассмотрены в комитетах и по ним приняты решения, с которыми предложил ознакомить участников Президиума.
Председатели комитетов рассказали о проектах федеральных законов и принятых ими решениях.