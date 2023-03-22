ЗАМАНА - «Поезд Победы» посетит три дагестанских города

«Поезд Победы» посетит три дагестанских города

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22 марта, 2023. Среда 13:52
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«Поезд Победы» посетит три дагестанских города
Вчера, 21 марта, под руководством вице-премьера Муслима Телякавова состоялось координационное собрание на тему реализации крупного историко-просветительского проекта «Поезд Победы».
«Поезд Победы» посетит три дагестанских города

Начиная обсуждение, Телякавов сообщил, что «Поезд Победы» это крупный историко-просветительский проект, сформированный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

 «Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная выставка о временах Великой Отечественной войны, размещенная в динамичном поезде. Впервые он приезжал к нам в 2022 году. По инициативе Сергея Меликова было передано письмо на имя первого заместителя начальника Администрации Президента России Сергея Владимировича, и эта инициатива получила поддержку. Отныне ежегодно поезд посещает Дагестан. В этом году, уже 23 марта он приедет в Махачкалу», — выступил вице-премьер.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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