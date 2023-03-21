Мэр Махачкалы: «Диалог власти и общества – залог гармоничного развития города»

Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов поучаствовал в работе Ассоциации благотворительных организаций по теме «Комьюнити менеджмент для сообществ и координация власти, НКО и общества в решении социальных проблем».

В своем выступлении и.о. руководителя Махачкалы рассказал о важности конструктивного диалога жителей города и его руководства.

«Хочу поделиться положительным примером. Жители улицы Громова пришли ко мне на прием с просьбой организовать сквер на замусоренной территории. Я дал соответствующее поручение. Мы вместе организовали субботник, совсем скоро там появится парковая зона», – высказался мэр.

«Мы будем развивать такие коммуникации и площадки, так как в нашей работе приоритетом являются в первую очередь желания горожан. Просьбы жителей уже сейчас исполняются: это и создание комфортной городской среды, решение проблем в транспортной области, развитие общественных территорий. Просьбы и пожелания граждан – всегда были и будут приоритетом в моей работе и в работе администрации», – добавил глава Махачкалы.