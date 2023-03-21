Комплексная поддержка жителей и бизнеса: Сбербанк и Дагестан продолжают сотрудничество

Глава Дагестана озвучил, что поддерживает все предложения Сбербанка, так как для региона это основной банк-партнёр.

«У нас сложились теплые отношения и в части решения различных целей в рамках национальных проектов и других госпрограмм, и по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью, развитием бизнеса – от крупного до малого. В минувшем году мы с руководством Сбербанка обговаривали различные проекты по развитию туристических кластеров на территории республики. И сейчас мы рассматриваем Сбербанк как основного партнёра по открытию большой курортной зоны в Каякентском и Дербентском районах, в том числе отельных комплексов, которые мы с руководством Сбера обсуждали. Я надеюсь, что в этом отношении у нас есть хорошие перспективы взаимовыгодного сотрудничества», – выступил Меликов.

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