ЗАМАНА - Дагестанское правительство и Роскачество подписали дорожную карту развития сотрудничества

Дагестанское правительство и Роскачество подписали дорожную карту развития сотрудничества

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21 марта, 2023. Вторник 16:28
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Дагестанское правительство и Роскачество подписали дорожную карту развития сотрудничества

Во вторник, 21 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с начальником Роскачества Максимом Протасовым. Там они обсудили ключевые направления сотрудничества между республикой и национальной системой качества.

Дагестанское правительство и Роскачество подписали дорожную карту развития сотрудничества

На данный момент в рамках проекта «Винный гид России» с Роскачеством сотрудничают республиканские винодельческие компании, например, Дербентский коньячный комбинат, Дербентская винодельческая компания и Дербентский завод игристых вин. Их винодельческая продукция получила высокую оценку специалистов и попала в рейтинг Роскачества, как и минеральная вода «Рычал-Су».

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Дагестане увеличился на 8,5 процента, это говорит о росте выпуска промышленной продукции. 

Глава Дагестана подчеркнул особую важность подписанного договора для республики и выразил надежду на тесное сотрудничество бизнеса региона с Роскачеством.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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