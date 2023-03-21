ЗАМАНА - Председатель Правительства Дагестана поздравил Героя РФ Рустама Мурадова с 50-летием

Председатель Правительства Дагестана поздравил Героя РФ Рустама Мурадова с 50-летием

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21 марта, 2023. Вторник 13:27
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Председатель Правительства Дагестана поздравил Героя РФ Рустама Мурадова с 50-летием

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил командующего войсками Восточного военного округа, Героя РФ, генерал-полковника Рустама Мурадова с 50-летием.

Председатель Правительства Дагестана поздравил Героя РФ Рустама Мурадова с 50-летием

«Уважаемый Рустам Усманович! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Долгие годы усердной учебы и непростой службы закалили Ваш боевой дух, воспитали в Вас лучшие офицерские качества. На какие бы сложные направления не направляла бы Вас Родина, Вы везде проявляете мудрость и заботу о личном составе, отличающие настоящего командира, безупречную верность воинскому долгу, отвагу и безграничную любовь к родной стране.

Подразделения под Вашим управлением ежедневно доказывают, что способны выполнять самые сложнейшие задачи, надежно защищая интересы страны. 

Рустам Усманович, вы уже вписали свое имя в историю не только нашей республики, но и всей нашей страны. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых выдающихся достижений на службе Родине!», — обратился Абдулмуслимов.

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