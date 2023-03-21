Собравшиеся обсудили следующие вопросы: реформирование системы ЖКХ региона, процесс консолидации электросетевого хозяйства на площадке ПАО «Россети» и реализацию программы социальной газификации и так далее.

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что уровень жизни дагестанцев во многом зависит от области ЖКХ.

«Отношение жителей Дагестана к власти и её оценка, в частности, определяются уровнем предоставляемых услуг, уровнем комфорта в квартирах и домах.

В этой области у нас, к сожалению, еще много проблем, которые требуется оперативно решать. Накопились нерешенные задачи в электросетевом хозяйстве, в вопросе обеспечения граждан газом. Серьезной проблемой также являются нелегальные подключения к сетям.

Для их решения нужно четкое планирование работы и определение приоритетности целей. Мы должны помнить, что реформирование всей системы ЖКХ имеет отношение к каждому жителю республики, к каждой семье. И по этой причине степень нашей социальной ответственности должна быть абсолютной. Повторю, жители являются не просто плательщиками, они, в первую очередь, – заказчики услуг», — выступил премьер.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.