ЗАМАНА - Дагестанские муниципалитеты проверят на соблюдение законодательства о градостроительной деятельности

Дагестанские муниципалитеты проверят на соблюдение законодательства о градостроительной деятельности

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21 марта, 2023. Вторник 08:32
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Дагестанские муниципалитеты проверят на соблюдение законодательства о градостроительной деятельности
Вчера, 20 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание на тему эффективности осуществления переданных Россией полномочий в сфере контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
Дагестанские муниципалитеты проверят на соблюдение законодательства о градостроительной деятельности

В своем выступлении Абдулмуслимов озвучил, что полномочия в сфере контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в республике были закреплены за Министерством строительства Дагестана.

Далее премьер добавил, что архитектурный вид каждого города или района во многом зависит от генерального плана, создаваемого в соответствии с установленными правилами законодательства.

Главным докладчиком по вопросу выступил глава Минстроя региона Артур Сулейманов, который рассказал о деятельности, осуществляемой ведомством в этом направлении.  

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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