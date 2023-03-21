Глава Табасаранского района поздравил с юбилеем Героя России Рустама Мурадова

В этой связи в своем телеграм-канале глава Табасаранского района Магомед Курбанов от имени всех жителей муниципалитета и от себя лично поздравил земляка с юбилеем. «Благодаря своему твердому характеру, высокой степени ответственности и активной жизненной позиции Рустам Усманович является гордостью табасаранского народа и страны, служит примером для нашего подрастающего поколения.

Уважаемый Рустам Усманович! Мы знаем Вас как человека, которому присущи порядочность и верность мужскому слову. Вы вносите значительный вклад в достижение мира, с честью несёте воинскую службу по защите интересов государства.

За Ваши 50 лет Вы достигли больших успехов. В истории нашего района и народа Вы первый табасаранец, который получил наивысшую награду Российской Федерации – звезду Героя России.

Вы вписали свое имя не только в историю Табасарана, Дагестана, но и нашей великой страны»,- в частности говорится в поздравлении.