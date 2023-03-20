ЗАМАНА - В Каякентском районе состоялся вечер памяти, посвященный 100-летию Умуразият Джабраиловой

В Каякентском районе состоялся вечер памяти, посвященный 100-летию Умуразият Джабраиловой

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20 марта, 2023. Понедельник 09:17
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В Каякентском районе состоялся вечер памяти, посвященный 100-летию Умуразият Джабраиловой

В Доме культуры Каякентского района прошел вечер памяти, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения известного политика Умуразият Джабраиловой, которая 18 лет занимала пост руководителя данного муниципалитета.

В Каякентском районе состоялся вечер памяти, посвященный 100-летию Умуразият Джабраиловой

В торжественном мероприятии поучаствовал также куратор района от дагестанского правительства – первый заместитель главы Минсельхоза региона Шарип Шарипов, который от имени Главы Дагестана поприветствовал жителей района и гостей, подчеркнув вклад Умуразият Джабраиловой в развитие агропромышленной сферы.

«Грамотная кадровая политика, привлечение науки и передового опыта позволило ей продвинуть Каякентский район в число первых в развитии агропромышленной области. Было возведено множество объектов социально-культурной инфраструктуры, дороги, учебные заведения, детсады. Именно такие лидеры, патриоты, которые чувствуют пульс родины, создавали нашу республику. Память о добрых делах Умуразият Абдуллаевны Джабраиловой бережно хранят благодарные потомки не только этого района, но и других муниципалитетов Дагестана», – выступил первый заместитель главы Минсельхоза региона.

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