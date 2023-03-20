ЗАМАНА - Премьер-министр РД поучаствовал в открытии таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе

Премьер-министр РД поучаствовал в открытии таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе

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20 марта, 2023. Понедельник 08:22
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Премьер-министр РД поучаствовал в открытии таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе
В пятницу, 17 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов с рабочим визитом прилетел в Азербайджан. Там он появился на торжественной церемонии открытия таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе.
Премьер-министр РД поучаствовал в открытии таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе

Решение о реконструкции данного таможенного поста принималось для уменьшения пропускной нагрузки поста «Самур».

Новый пост оснащен современной техникой, он ускорит грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север – Юг», облегчит процедуру перехода границы, полностью уберет случаи скопления и автомобильные очереди на азербайджано-российской границе. Старт пункта позволит пропускать дополнительно до 1000 грузовых машин в день.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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