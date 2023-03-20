Решение о реконструкции данного таможенного поста принималось для уменьшения пропускной нагрузки поста «Самур».
Новый пост оснащен современной техникой, он ускорит грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север – Юг», облегчит процедуру перехода границы, полностью уберет случаи скопления и автомобильные очереди на азербайджано-российской границе. Старт пункта позволит пропускать дополнительно до 1000 грузовых машин в день.
Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.