В Каспийске приняли программу переселения людей из аварийного жилого фонда на 2023-2025 годы

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов рассказал о планах правительства региона по принятию дополнительных мер социальной поддержки сирот, которым исполнилось 23 года.

«Принятие этого регионального указа дает возможность выбора варианта решения проблемы покупки жилья: или с помощью получения сертификата и покупки жилья в собственность, или путем приобретения органами местного самоуправления и получения по договору найма специализированного жилого помещения, не привязанного к месту проживания заявителя», — выступил премьер.

Как он озвучил, в регионе в прошлом не имелось методики для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.