В форуме участвуют около 100 компаний с разных субъектов страны, каждая из них представила свою продукцию на выставке, проходящей в рамках открытия мероприятия.

На выставке можно было увидеть современные услуги и технологии в области садоводства, растениеводства, овощеводства и новинки сельскохозяйственной техники.

Ими сразу заинтересовалась правительственная делегация, которую возглавлял глава кабмина региона. Особенно много внимания премьер уделил новой линейке современных белорусских тракторов, представленных официальным дистрибьютором.

Абдулмуслимов озвучил, что основная часть тракторов в республике – белорусского производства, и в связи с этим регион уделяет особое значение сотрудничеству с производителями агротехники из Беларуси. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.