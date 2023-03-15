ЗАМАНА - Мэр Махачкалы: «Налоги – основа развития города»

Мэр Махачкалы: «Налоги – основа развития города»

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15 марта, 2023. Среда 15:20
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Мэр Махачкалы: «Налоги – основа развития города»

Под руководством и.о. мэра Махачкалы Ризвана Газимагомедова состоялось собрание на тему налогообложения.

Мэр Махачкалы: «Налоги – основа развития города»

В совещании поучаствовали лидеры внутригородских районов, сотрудники МВД, УФССП и УФНС региона.

«Говоря об особенностях менталитета дагестанцев, принято придерживаться мнения, что в Дагестане низкая платежная дисциплина. При этом появился такой стереотип из-за не всегда достаточной работы самих органов власти и тех же ресурсоснабжающих компаний, которые длительный период времени не уделяли внимания этой деятельности. О том, что этот миф далёк от реальности, говорит уже то, что республика на сегодняшний день находится в числе лидеров по оказанию помощи в проведении СВО, когда жители региона добровольно и по зову души переводят крупные средства, дабы помочь фронту. И налоги тоже неукоснительно будут платить, если начнут понимать, на что потратятся эти деньги. И доходят до адресата. Махачкалинцы должны понимать, что их налоговые платежи далее возвращаются к ним в виде отремонтированных дорог, благоустроенных дворовых территорий, новых парков, учебных заведений, детсадов и других социальных объектов. Но для этого необходимо работать с людьми и не ограничиваться только исполнением трудовых обязанностей», – выступил мэр.

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