ЗАМАНА - Премьер-министр РД провел совещание на тему старта весенних полевых работ в регионе

Премьер-министр РД провел совещание на тему старта весенних полевых работ в регионе

Автор
15 марта, 2023. Среда 08:47
|||
Премьер-министр РД провел совещание на тему старта весенних полевых работ в регионе
Вчера, 14 марта, под контролем главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось выездное заседание в селе Бабаюрт на тему подготовки весенних полевых сельскохозяйственных работ.
Премьер-министр РД провел совещание на тему старта весенних полевых работ в регионе

Участники собрания также обсудили вопрос развития овощеводства открытого грунта в центральной и северной части региона.

Обсуждение прошло с участием руководителей муниципальных образований северной зоны Дагестана и лидеров ответственных органов исполнительной власти.

Начиная заседание, Абдулмуслимов прокомментировал обстановку с подготовкой к организации весенних полевых сельскохозяйственных работ. Как заявил глава кабмина республики, яровой сев в 2023 году запланирован на площади 225 000 га. На данный момент вспахано 118 000 га или 53 процента от намеченного и посеяно примерно 9 000 гектаров. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top