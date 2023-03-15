Участники собрания также обсудили вопрос развития овощеводства открытого грунта в центральной и северной части региона.

Обсуждение прошло с участием руководителей муниципальных образований северной зоны Дагестана и лидеров ответственных органов исполнительной власти.

Начиная заседание, Абдулмуслимов прокомментировал обстановку с подготовкой к организации весенних полевых сельскохозяйственных работ. Как заявил глава кабмина республики, яровой сев в 2023 году запланирован на площади 225 000 га. На данный момент вспахано 118 000 га или 53 процента от намеченного и посеяно примерно 9 000 гектаров. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.