Открывая мероприятие, премьер поздравил жителей района и сотрудников лаборатории с этим важным днем:

«Со стороны правительства региона агропромышленному сектору экономики будет оказываться полная поддержка. У меня убедительная просьба, ни в коем случае не допускайте появления очагов и распространения острых, паразитарных заболеваний. Это крайне важно с учетом того, что наибольшее число скота сконцентрировано в этой зоне. Здесь еще один немаловажный факт, — перегон 1,2 миллиона голов на летние пастбища со всей северной зоны тоже проходит через вас», — высказался глава кабмина региона.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.