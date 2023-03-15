ЗАМАНА - Премьер-министр РД открыл новую ветеринарную лабораторию в Бабаюрте

Премьер-министр РД открыл новую ветеринарную лабораторию в Бабаюрте

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15 марта, 2023. Среда 08:14
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Премьер-министр РД открыл новую ветеринарную лабораторию в Бабаюрте
В рамках рабочего визита в Бабаюртовский район вчера, 14 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в торжественном открытии Бабаюртовской зональной ветеринарной лаборатории.
Премьер-министр РД открыл новую ветеринарную лабораторию в Бабаюрте

Открывая мероприятие, премьер поздравил жителей района и сотрудников лаборатории с этим важным днем:

«Со стороны правительства региона агропромышленному сектору экономики будет оказываться полная поддержка. У меня убедительная просьба, ни в коем случае не допускайте появления очагов и распространения острых, паразитарных заболеваний. Это крайне важно с учетом того, что наибольшее число скота сконцентрировано в этой зоне. Здесь еще один немаловажный факт, — перегон 1,2 миллиона голов на летние пастбища со всей северной зоны тоже проходит через вас», — высказался глава кабмина региона.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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