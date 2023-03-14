"По примеру передовых в этой сфере регионов страны мы в рамках пилотного проекта передадим на аутсорсинг несколько школ в поселках города, где сегодня вопросы организации горячего питания школьников стоят особенно остро. Зная, как пристально следят за этой проблемой наши родители, уверен, что их мнение должно стать определяющим при принятии окончательного решения. Главное - это здоровье детей, которые должны получать своевременное, качественное питание, соответствующее потребностям юных растущих организмов. В том числе, будем для этого прорабатывать вопрос и передачу на аутсорсинг школьных буфетов, где каждый ребенок сможет питаться недорого и не выходя из здания школы. Следить за качеством и ценами будем строго", — выступил глава города.
Тему улучшения качества горячего питания в школах Махачкалы обсудили под руководством и.о. мэра города Ризвана Газимагомедова
- Автор Дарья
- 14 марта, 2023. Вторник 14:34
Тему улучшения качества горячего питания в школах Махачкалы обсудили вчера, 14 марта, под руководством и.о. мэра города Ризвана Газимагомедова. В совещании участвовали представители компании "Вавилон", имеющие большой опыт обеспечения питанием школ в других муниципалитетах региона.
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