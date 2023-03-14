В совещании поучаствовали врио руководителя Минприроды РД Александр Зимин, ректор ДГАУ Зайдин Джамбулатов, лидеры структурных подразделений Министерства природы и Комитета по лесному хозяйству региона и другие.

Начиная обсуждение, Нариман Абдулмуталибов отметил социальную значимость реализации этого проекта на территории Дагестана.

Участники собрания затронули вопросы освоения бюджетных средств, предусмотренных в федеральном бюджете на возведение мусоросортировочных комплексов и рекультивацию мусорных свалок в регионе. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.