После осмотра места возгорания, вице-премьер организовал оперативное собрание с заинтересованными лицами в доме одного из жителей села Куппа.

Глава Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов сообщил, что на сегодняшний день обустроена минерализованная полоса протяжённостью 2 километра, а для выжигания горючих материалов и сухостоев, и недопущения распространения пожара от минерализованной полосы в сторону очагов пожара пущен встречный пал, который пребывает под контролем.

«Пожароопасный сезон в нашей республике начинается практически с первых дней весны. Подобные пожары — это одна из серьезнейших проблем наших лесов, несмотря на то, что Комитетом по лесному хозяйству республики и МЧС по РД проводится определенная профилактическая работа, направленная на предотвращение пожаров. Нужно понимать, что не всегда можно предугадать, где состоится возгорание. Поэтому необходимо, чтоб для ликвидации пожаров в каждом районе дежурили бригады, которые будут обеспечивать оперативное реагирование. А относительно данного пожара необходимо принять все неотложные меры по ликвидации пожара и надежной защиты людей. Данному пожару и действиям заинтересованных служб будет дана соответствующая оценка экспертами, но сейчас важно быстро реагировать, не давать разрастаться пожару», — высказался вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.