ЗАМАНА - Дагестанское правительство формирует проекты госпрограмм развития СМИ и «Цифровой Дагестан»

Дагестанское правительство формирует проекты госпрограмм развития СМИ и «Цифровой Дагестан»

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14 марта, 2023. Вторник 09:18
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Дагестанское правительство формирует проекты госпрограмм развития СМИ и «Цифровой Дагестан»
В понедельник, 13 марта, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание на тему финансирования государственных программ «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан» и «Цифровой Дагестан» на текущий год.
Дагестанское правительство формирует проекты госпрограмм развития СМИ и «Цифровой Дагестан»

Обсуждая госпрограмму «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан», премьер озвучил, что программа реализуется с 2021 года и нацелена на обеспечение равного доступа жителей к медиасфере, в том числе на национальных языках республики.

Он заявил, что на реализацию мероприятий программы на 2023 год предусмотрено 467,6 млн рублей. В рамках государственной программы проходит финансирование региональных СМИ. В том числе обеспечивается развитие его кадрового потенциала.

В рамках собрания его участники обсудили потребность в дополнительном финансировании госпрограммы. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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