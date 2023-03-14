Обсуждая госпрограмму «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан», премьер озвучил, что программа реализуется с 2021 года и нацелена на обеспечение равного доступа жителей к медиасфере, в том числе на национальных языках республики.

Он заявил, что на реализацию мероприятий программы на 2023 год предусмотрено 467,6 млн рублей. В рамках государственной программы проходит финансирование региональных СМИ. В том числе обеспечивается развитие его кадрового потенциала.

В рамках собрания его участники обсудили потребность в дополнительном финансировании госпрограммы. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.