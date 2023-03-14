ЗАМАНА - Индустриальный строительный комплекс «Каспийск» планируют построить в Дагестане

Индустриальный строительный комплекс «Каспийск» планируют построить в Дагестане

Автор
14 марта, 2023. Вторник 08:26
|||
Индустриальный строительный комплекс «Каспийск» планируют построить в Дагестане
Вчера, 13 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание на тему строительства индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории региона.
Индустриальный строительный комплекс «Каспийск» планируют построить в Дагестане

Как рассказал Абдулмуслимов, проектом предусматривается открытие комплекса заводов по производству строительных материалов, а также возведению исправительного центра.

«Тема нашего совещания — вопрос выделения земельного участка для реализации инвестпроекта по созданию индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории региона.

В рамках реализации инвестпроекта запланировано проектирование и возведение канализационных очистных сооружений, ливневых очистных сооружений и водоочистных сооружений.

Ключевой проблемой при реализации проекта является отсутствие земельных участков под размещение объектов инфраструктуры», — заявил Абдулмуслимов в начале собрания. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 49 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top