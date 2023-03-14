Как рассказал Абдулмуслимов, проектом предусматривается открытие комплекса заводов по производству строительных материалов, а также возведению исправительного центра.

«Тема нашего совещания — вопрос выделения земельного участка для реализации инвестпроекта по созданию индустриального строительного комплекса «Каспийск» на территории региона.

В рамках реализации инвестпроекта запланировано проектирование и возведение канализационных очистных сооружений, ливневых очистных сооружений и водоочистных сооружений.

Ключевой проблемой при реализации проекта является отсутствие земельных участков под размещение объектов инфраструктуры», — заявил Абдулмуслимов в начале собрания. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.