Сергей Меликов провел собрание на тему строительства

Собравшиеся обсудили соответствие строящихся в Махачкале многоэтажных домов требованиям сейсмоустойчивости, а также строительство и капремонт социальных объектов.

Нелегальное возведение многоквартирных домов в Дагестане все еще остается одной из застарелых проблем. Меликов озвучил, что на 6 марта 2023 года контролирующими органами на территории Махачкалы обнаружено более 400 многоэтажных домов, построенных с грубыми нарушениями строительного законодательства, в том числе в части соответствия сейсмическим нормам.

«Для нас это явление не новое. Ранее выявлено 457 таких домов, они были осмотрены федеральным автономным учреждением, по ним приняты решения. Часть домов будет введена в хозяйственный оборот, некоторые будут снесены. Но у нас бывает и такое: принято решение суда о приостановлении строительства многоэтажного дома, а оно продолжается ночами. А где надзор ответственных служб? У нас с осени 2021 года работает межведомственная команда для пресечения нарушений при возведении, в составе которой, в том числе и представители правоохранительного блока. Граждане должны видеть результаты их работы. При этом ответственность за нынешнюю ситуацию должны нести все инстанции, допустившие это незаконное строительство», – выступил Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.