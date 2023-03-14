ЗАМАНА - Сергей Меликов провел собрание на тему строительства

Сергей Меликов провел собрание на тему строительства

Автор
14 марта, 2023. Вторник 08:20
|||
Сергей Меликов провел собрание на тему строительства

В понедельник, 13 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел оперативное заседание на актуальные для республики темы.

Сергей Меликов провел собрание на тему строительства

Собравшиеся обсудили соответствие строящихся в Махачкале многоэтажных домов требованиям сейсмоустойчивости, а также строительство и капремонт социальных объектов.

Нелегальное возведение многоквартирных домов в Дагестане все еще остается одной из застарелых проблем. Меликов озвучил, что на 6 марта 2023 года контролирующими органами на территории Махачкалы обнаружено более 400 многоэтажных домов, построенных с грубыми нарушениями строительного законодательства, в том числе в части соответствия сейсмическим нормам.

«Для нас это явление не новое. Ранее выявлено 457 таких домов, они были осмотрены федеральным автономным учреждением, по ним приняты решения. Часть домов будет введена в хозяйственный оборот, некоторые будут снесены. Но у нас бывает и такое: принято решение суда о приостановлении строительства многоэтажного дома, а оно продолжается ночами. А где надзор ответственных служб? У нас с осени 2021 года работает межведомственная команда для пресечения нарушений при возведении, в составе которой, в том числе и представители правоохранительного блока. Граждане должны видеть результаты их работы. При этом ответственность за нынешнюю ситуацию должны нести все инстанции, допустившие это незаконное строительство», – выступил Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top