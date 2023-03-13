ЗАМАНА - Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов поддержал акцию «Газета в каждый дом»

Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов поддержал акцию «Газета в каждый дом»

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13 марта, 2023. Понедельник 11:42
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Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов поддержал акцию «Газета в каждый дом» Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов поддержал акцию «Газета в каждый дом»

Этномедиахолдинг «Дагестан» объявил акцию «Газета в каждый дом», в рамках которой авторитетные люди подписывают на национальные газеты малообеспеченных представителей своего народа.

Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов поддержал акцию «Газета в каждый дом»

Одним из первых эту акцию поддержал депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов. Он подписал на даргинскую общественно-политическую газету «Замана» малоимущих даргинцев из Махачкалы и разных районов республики.

Комментируя свое участие в акции, депутат подчеркнул: «Национальные печатные СМИ сейчас переживают непростое время, но несмотря на это они остаются частью местных традиций и продолжают занимать важное место в системе СМИ. Интерес к ним сохраняется благодаря большому доверию к печатному тексту».

Кроме того, по словам Джамаладина Гасанова, поддержка национальных газет - это вклад в сохранение языков народов Дагестана. «Язык, наши традиции, обычаи - являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство нашей республики».

Призывая своих коллег-депутатов из Госдумы РФ и Народного Собрания Дагестана поддержать газеты на своих языках, Гасанов напомнил, что Президент Российской Федерации всегда уделяет большое внимание вопросам национальной и языковой политики.

Руководитель Этномедиахолдинга «Дагестан» Арсен Юсупов выразил признательность депутату за поддержку газеты и вручил благодарность за участие в акции.

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