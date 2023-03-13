Премьер рассказал, что Глава Дагестана Сергей Меликов неоднократно акцентировал внимание на вопросе создания эффективного кадрового состава государственных и муниципальных учреждений.

«Очевидно, что подобное решение требует грамотной организационной работы. И эта цель принципиальной важности для органов управления всех уровней, касается порядка 4000 муниципальных и 760 государственных учреждений, в том числе 566 учреждений социальной области», — выступил Абдулмуслимов.

В целом, как заметил глава кабмина, в Дагестане существует нормативная база назначения и освобождения от поста руководителей государственных и муниципальных учреждений, работает соответствующий порядок.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.