ЗАМАНА - В Дагестане пройдет аттестация главных врачей всех медучреждений и кандидатов на должности директоров школ

В Дагестане пройдет аттестация главных врачей всех медучреждений и кандидатов на должности директоров школ

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13 марта, 2023. Понедельник 08:48
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В Дагестане пройдет аттестация главных врачей всех медучреждений и кандидатов на должности директоров школ
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел собрание на тему практики назначения на пост руководителей государственных и муниципальных учреждения социальной области региона, в том числе школ, больниц, центров социального обслуживания и так далее.
В Дагестане пройдет аттестация главных врачей всех медучреждений и кандидатов на должности директоров школ

Премьер рассказал, что Глава Дагестана Сергей Меликов неоднократно акцентировал внимание на вопросе создания эффективного кадрового состава государственных и муниципальных учреждений.

«Очевидно, что подобное решение требует грамотной организационной работы. И эта цель принципиальной важности для органов управления всех уровней, касается порядка 4000 муниципальных и 760 государственных учреждений, в том числе 566 учреждений социальной области», — выступил Абдулмуслимов.

В целом, как заметил глава кабмина, в Дагестане существует нормативная база назначения и освобождения от поста руководителей государственных и муниципальных учреждений, работает соответствующий порядок.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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