ЗАМАНА - Сергей Меликов и Максут Шадаев обсудили направления цифрового развития Дагестана

Сергей Меликов и Максут Шадаев обсудили направления цифрового развития Дагестана

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13 марта, 2023. Понедельник 08:32
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Сергей Меликов и Максут Шадаев обсудили направления цифрового развития Дагестана

В пятницу, 10 марта, в Москве руководитель Дагестана Сергей Меликов встретился с главой Минцифры России Максутом Шадаевым.

Сергей Меликов и Максут Шадаев обсудили направления цифрового развития Дагестана

Стороны обсудили результаты осуществленной в регионе работы по цифровизации за 2022 год, направления цифрового развития республики и цифровой трансформации ключевых областей экономического развития.

Меликов озвучил, что данной отрасли уделяется особое внимание в Дагестане, положительно оценил работу республиканского министерства и поблагодарил руководство федерального ведомства за оказываемую помощь.

На встрече глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов рассказал о ключевых направлениях работы министерства и планах на 2023 год. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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