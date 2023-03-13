Сергей Меликов и Максут Шадаев обсудили направления цифрового развития Дагестана

В пятницу, 10 марта, в Москве руководитель Дагестана Сергей Меликов встретился с главой Минцифры России Максутом Шадаевым.

Стороны обсудили результаты осуществленной в регионе работы по цифровизации за 2022 год, направления цифрового развития республики и цифровой трансформации ключевых областей экономического развития.

Меликов озвучил, что данной отрасли уделяется особое внимание в Дагестане, положительно оценил работу республиканского министерства и поблагодарил руководство федерального ведомства за оказываемую помощь.

На встрече глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов рассказал о ключевых направлениях работы министерства и планах на 2023 год. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.