Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военнослужащих Дагестана в зоне СВО

Двигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед увидел хорошо вооруженную группу украинских националистов, которые готовились к диверсии в тылу российских войск. Об этом он доложил командиру и вступил в сражение. Он застигнул врага врасплох. Шквальным огнем российских бойцов огневые точки боевиков были ликвидированы, что заметно уменьшило их боевые возможности. В процессе сражения прапорщик Баширов оперативно провел эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего оказал им неотложную медпомощь.