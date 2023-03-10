Депутат ГосДумы РФ Гасанов Джамаладин поздравил всех женщин военного гарнизона в городе Буйнакск с Международным женским днем

Международный женский день - 8 Марта на территории России имеет свой особый статус. Это дань уважения и почитания женской половины человечества. «,,,Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание поздравлению женщин, чьи дети, мужья и сыновья сегодня защищают интересы страны на передовой. А на одной из сессий Председатель ГД РФ Володин В.В. призвал нас депутатов взять под опеку военные гарнизоны, уделить им более пристальное внимание…» - отметил Джамаладин Гасанов.

Именно поэтому в канун Международного женского праздника 8 марта приятным подарком для жен и детей военнослужащих, участвующих в решении задач СВО, а также женщин-военнослужащих стал весенний праздник, организованный при содействии Депутата ГД РФ Гасанова Д.Н. на территории военного городка в городе Буйнакске.

Искреннее восхищение присутствующих на праздничном концерте вызвали песни и танцы народов Дагестана, исполненные коллективом Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан». Сюрпризом стали и песни, прозвучавших в исполнении коллектива народного ансамбля русской песни «Волна» Республиканского дома народного творчества. Завершилась концертная программа танцами, исполненными творческими коллективы Буйнакского района. На концерте присутствовали не только дети и жены военнослужащих – участников СВО, а также женщины-военнослужащие, но и молодые ребята, проходящие срочную службу в разных частях Буйнакского гарнизона.



От имени депутата ГД РФ от партии «Единая Россия» Гасанова Джамаладина Набиевича, поздравление женщинам военнослужащих зачитал помощник депутата Керимхан Умаханов. «…Сегодня дорогие вам люди находятся вдали от дома, защищают нашу Родину. Но я уверен, мысленно они с вами. Дорогие жёны наших героев, защитников, бравых офицеров. Вы — смелость, поддержка и вдохновение своих мужчин, Вы любите и цените своих мужчин, вы верите в их цели и стремления, вы оберегаете их своими молитвами и тёплыми улыбками. Благодаря вам, вашей красоте, вашей заботе, вашему очарованию наши офицеры совершают настоящие подвиги и готовы их совершать день ото дня!..» - говориться в поздравлении депутата.



И конечно всем женщинам военного горнизона от имени Депутата ГД РФ Гасанова Д.Н. были вручены букеты весенних тюльпанов.