Глава РД Сергей Меликов вручил государственные награды дагестанским женщинам

В Доме дружбы прошла церемония вручения государственных наград дагестанкам под руководством главы региона Сергея Меликова. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Администрации Главы РД.

В числе награжденных – преподаватели, медработники, матери военнослужащих и многодетные мамы, деятели искусства.

Открывая мероприятие, Сергей Меликов поздравил дагестанок с наступающим Международным женским днем, а также подчеркнул, что в нашей республике немало состоявшихся женщин, которые талантливо проявляют себя в самых разных сферах общества. По его словам, с умением сочетать карьеру и заботу о близких многие из них становятся не только эффективными специалистами, но и прекрасными мамами, супругами, коллегами, надежными друзьями.

Кроме того, руководитель республики поблагодарил матерей добровольцев и военнослужащих, участвующих в спецоперации.

«Вы вырастили достойных сыновей и дочерей нашей Родины, поколений, которые будут бережно заботиться об историческом наследии страны, приумножать и защищать ее богатства, строить общее надежное будущее», – отметил глава региона.

В рамках церемонии орденом Матери были награждены многодетные матери – Кисран Асланова, Сусанханум Бабасиева и Майсарат Исмаилова, для которых воспитание детей стало делом всей жизни.

«Великая, самая сильная в мире материнская любовь оберегает нас, помогает созидать, строить свою счастливую семью. Безусловно, по-другому и быть не может. Именно в таких семьях с малых лет закладываются ценности трудолюбия, справедливости, преданности Родине, готовности ее защищать и беречь. Такие семьи, как Ваша, – достояние и благословение нашей республики, всей страны», – выразил уверенность Сергей Меликов, обращаясь к матерям.