ЗАМАНА - Абдурахман Махмудов провел собрание по вопросам неформальной занятости в Избербаше

Абдурахман Махмудов провел собрание по вопросам неформальной занятости в Избербаше

Автор
07 марта, 2023. Вторник 08:47
|||
Абдурахман Махмудов провел собрание по вопросам неформальной занятости в Избербаше
Под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Абдурахмана Махмудова в администрации города Избербаш состоялось очередное собрание по результатам деятельности межведомственной комиссии, направленной на снижение уровня теневой занятости.
Абдурахман Махмудов провел собрание по вопросам неформальной занятости в Избербаше

Начав обсуждение, Абдурахман Махмудов еще раз напомнил о необходимости объективного подхода к исполнению целей по легализации теневой занятости. Он также озвучил, что данный вопрос пребывает под постоянным мониторингом у Главы Дагестана.

«Перед нами поставлена серьезная цель по выведению из тени дагестанцев, нелегально ведущих бизнес. Согласно представленным результатам работы межведомственной комиссии, с начала 2023 года зафиксировано 367 объектов, незаконно осуществляющих свою работу, из которых уже удалось поставить на налоговый учет 46 предпринимателей. Замечу, что первый этап работы вами проведен достаточно активно. При этом есть определенные замечания.

В первую очередь, требуется упорядочить список этих объектов по категориям предпринимательской деятельности, а также по каждому из указанных объектов нужно прописать подробные данные — от статуса земельного участка, на котором находится объект, до полного перечня специалистов, участвующих в деятельности на объекте. Также требуется указать информацию не только об арендаторах, но и сведения о собственниках помещений. Наличие полных и достоверных данных позволит в будущем осуществлять эту работу быстрее, а самое главное – эффективнее», — выступил вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top