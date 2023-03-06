Глава Дагестана провел оперативное заседание по актуальным вопросам

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел в понедельник, 6 марта, оперативное собрание по актуальным вопросам.

Собравшиеся обсудили работу Центра социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей, освоение бюджетных средств органами исполнительной власти республики, а также исполнение задач, данных Меликовым во время прямого эфира.

Начиная обсуждение, Глава Дагестана рассказал о кадровых изменениях в Минприроды республики и Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона.

В Минприроды пост врио руководителя занял Александр Зимин, сменив на должности министра Ибрагима Ибрагимова. Кроме того, Меликов своим постановлением назначил Гусейна Гусейнова начальником Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

Сергей Меликов объяснил, что изменения в данных органах власти являются плановыми и инициированы для повышения эффективности их деятельности. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.