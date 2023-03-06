Сергей Меликов и Андрей Юмшанов обсудили механизмы господдержки инвестиционных проектов Дагестана

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание с гендиректором института развития Кавказ.РФ Андреем Юмшановым, на котором собравшиеся обсудили реализацию инвестпроектов в регионе, в том числе в областях промышленности и туризма.

Участники совещания обсудили вопросы реализации следующих проектов: производство концентрированных соков, пюре и нектаров ООО «Хазар», производство соков ООО «Ириб», строительство стекловаренной печи для производства текстильного стекловолокна ООО «Каспийский завод стекловолокна».

Отдельно они рассмотрели шаги по открытию морского курорта в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Каспийский кластер». Особое внимание было уделено решению проблем, в частности, инфраструктурным ограничениям — подведению требуемых водных и энергоресурсов, правовому статусу земель, которые входят в территорию ОЭЗ. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.