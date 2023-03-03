Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов избран в Совет Евразийской ассоциации университетов

В МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся XV Съезд Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ), на котором прошел прием в Совет ЕАУ 26 новых членов, в том числе ректора Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданова.

В Совете участвуют 35 ректоров (из 7 стран), и избрание в столь представительный орган Муртазали Рабаданова – это признание высокого статуса ДГУ на международном поприще.

Президент ЕАУ, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий выступил с докладом об осуществленной работе и целях на будущий период.

В процессе съезда было заключено несколько контрактов о взаимодействии между участниками ассоциации. Собравшиеся обсудили темы развития Евразийского сетевого университета, сформированного университетами России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.