ЗАМАНА - Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов избран в Совет Евразийской ассоциации университетов

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов избран в Совет Евразийской ассоциации университетов

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03 марта, 2023. Пятница 15:43
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Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов избран в Совет Евразийской ассоциации университетов Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов избран в Совет Евразийской ассоциации университетов

В МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся XV Съезд Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ), на котором прошел прием в Совет ЕАУ 26 новых членов, в том числе ректора Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданова.

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов избран в Совет Евразийской ассоциации университетов

В Совете участвуют 35 ректоров (из 7 стран), и избрание в столь представительный орган Муртазали Рабаданова – это признание высокого статуса ДГУ на международном поприще.

Президент ЕАУ, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий выступил с докладом об осуществленной работе и целях на будущий период.

В процессе съезда было заключено несколько контрактов о взаимодействии между участниками ассоциации. Собравшиеся обсудили темы развития Евразийского сетевого университета, сформированного университетами России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

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