ЗАМАНА - Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Вопросы развития электросетевого комплекса Республики Дагестан будут подняты на правительственном часе в Государственной Думе…»

Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Вопросы развития электросетевого комплекса Республики Дагестан будут подняты на правительственном часе в Государственной Думе…»

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03 марта, 2023. Пятница 14:04
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Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Вопросы развития электросетевого комплекса Республики Дагестан будут подняты на правительственном часе в Государственной Думе…» Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Вопросы развития электросетевого комплекса Республики Дагестан будут подняты на правительственном часе в Государственной Думе…»

В преддверии «Правительственного часа» состоялось совместное заседание комитета Госдумы по энергетике и комитета по контролю с участием Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Вопросы развития электросетевого комплекса Республики Дагестан будут подняты на правительственном часе в Государственной Думе…»

Темой «правительственного часа» станет реализация приоритетных проектов развития энергетики Российской Федерации.
Выступая перед депутатами министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что, несмотря на внешнее давление, российский ТЭК успешно решает задачи стабильного функционирования отрасли, реализуя намеченные планы.

Как пояснил член комитета ГД по энергетике Джамаладин Гасанов, министр подробно рассказал о тех проектах, которые были реализованы по стране, также обсудили вопросы надежности и безопасности энергосистемы страны.

По завершению заседания Джамаладин Гасанов отдельно побеседовал с министром энергетики Николаем Шульгиновым акцентируя его внимание на непростой ситуации сложившейся в республике в осенне-зимний период.

«Считаю эту встречу актуальной и важной. Вопросы, поднятые и заданные министру в ходе моей встречи, волнуют практически всех жителей нашей республики. Несмотря на выделяемые средства, проблемы с энергосистемой остаются. Это и высокая аварийность, ветхость и изношенность всей инфраструктуры, огромное количество (40%) бесхозных сетей. Все эти проблемы накопились за многие годы и требуют своего разрешения. Люди устали от проблем электросетей. Мы с министром договорились об отдельной совместной встрече по обозначенным проблемам в нашей республике. На которой мы попытаемся выработать дорожную карту по решению этих проблем», - резюмировал депутат Гасанов.

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