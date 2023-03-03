Соответствующее постановление подписал руководитель Дагестана Сергей Меликов.
Министр природы Дагестана Ибрагим Ибрагимов покинул пост по собственному желанию
- Автор Дарья
- 03 марта, 2023. Пятница 13:16
Ибрагим Ибрагимов ушел с поста министра природных ресурсов и экологии Дагестана по собственному желанию. Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.
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