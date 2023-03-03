В начале совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов прочитал строки из стихотворения «Родной язык» классика поэзии Дагестана Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Премьер отметил, что прозвучавшая цитата из стихов Гамзатова как нельзя лучше передает смысл того, что, если исчезнет родной язык, то вместе с ним исчезнет и национальная культура целой народности, а значит и сам этот народ.

Далее он озвучил, что в последние годы в регионе заметно деформировались языковые процессы и это привело к тому, что часть жителей утратила владение и пользование родными языками.

«В связи с этим нам нужно с раннего детства приобщать детей к ценностям национальной культуры, языку и в этом, в первую очередь, ему должна помочь школа. Наша с вами цель — формировать такие условия, дабы дети сами заинтересовались родным языком и захотели его изучать.

Нужно обдумать, как высвободить время для изучения родного языка в учебном плане школ. Хотя бы два часа из трех возможных. Нельзя не заметить, что отсутствие в достаточном количестве учебных пособий в школах также затрудняет процесс обучения детей.

Необходимо проработать вопросы издания и покупки новых учебных пособий по родным языкам и литературам, истории и географии республики.

В 2023 году дагестанское правительство на приобретение учебных пособий национально-регионального компонента предусмотрело 220 млн рублей», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.