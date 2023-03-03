В четверг, 2 марта, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему мер по увеличению доступности дошкольного образования в республике.

Начиная обсуждение, премьер озвучил, что при поддержке Минпросвещения РФ в регионе реализуется крупная программа по открытию детских садов.

Лишь в 2022 году начали работу 22 детсада на 3 660 мест. В 2023 году в планах открыть еще 20 детсадов на 3 320 мест и построить 6 детских садов на 1 060 мест.

При этом, как заметил глава кабмина, показатель доступности дошкольного образования в Дагестане сегодня один из самых низких в стране – примерно 59%.

«В связи с этим помимо возведения и открытия новых детских садов требуется формировать условия для развития альтернативных форм дошкольного образования, группы кратковременного пребывания, консультационные центры для родителей, частные дошкольные образовательные организации и так далее.

Для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет необходимо обеспечить 100% доступность дошкольного образования и тем самым создать благоприятные условия для выхода на работу женщин, сохранив позитивные тенденций роста рождаемости. Данная цель поставлена Президентом РФ», — выступил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.