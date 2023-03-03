ЗАМАНА - Дагестан передал гуманитарный груз для пострадавших в землетрясении в Сирии

Дагестан передал гуманитарный груз для пострадавших в землетрясении в Сирии

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03 марта, 2023. Пятница 08:35
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Дагестан передал гуманитарный груз для пострадавших в землетрясении в Сирии
Дагестанское правительство оказало гуманитарную помощь пострадавшим в результате сильного землетрясения в Сирии.
Дагестан передал гуманитарный груз для пострадавших в землетрясении в Сирии

Общими силами Правительства Дагестана, Минпромторга региона, промышленных компаний – «Волна», «Завод имени Гаджиева», «Стройдеталь», «КЗТМ», «КЭМЗ», «Стеклопласт», «Электросигнал», «ДКСМ», «КЭАЗ», Министерства обороны РФ и Благотворительного фонда имени Алигаджи Акушинского гуманитарный груз (в общем - 64 тонны, в том числе 4 тонны лекарственных препаратов) был перемещен на площадку для сбора помощи.

Дагестан отправил Сирии постельные принадлежности, палатки, теплую одежду и обувь, матрасы, осветительные приборы, продукты и необходимые лекарственные препараты.

«Мы не можем и не должны оставаться в стороне от человеческого горя. Множество семей осталось без отцов и матерей, без дома. Не имеет значения, где, в какой стране случилась трагедия, Дагестан всегда будет оказывать поддержку тем, кто попал в беду», — высказался глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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