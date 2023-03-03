ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поручил увеличить охват молодежи программой «Пушкинская карта» в Дагестане

Премьер-министр Дагестана поручил увеличить охват молодежи программой «Пушкинская карта» в Дагестане

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03 марта, 2023. Пятница 08:23
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Премьер-министр Дагестана поручил увеличить охват молодежи программой «Пушкинская карта» в Дагестане
Ход реализации в Дагестане программы социальной поддержки молодежи для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта» обсудили вчера, 2 марта, на заседании под руководством главы кабмина республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Премьер-министр Дагестана поручил увеличить охват молодежи программой «Пушкинская карта» в Дагестане

В начале собрания премьер напомнил, что с 2021 года по предложению президента РФ Владимира Путина была запущена федеральная программа социальной поддержки молодого поколения в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта».

Данная программа соцподдержки открыла новые уникальные возможности для молодежи, за счет госсредств имеющих равные возможности для посещения развлекательных и культурных мероприятий.

«Проект является крайне важным и своевременным. Через культуру и искусство он несет молодому поколению те важные смыслы, на которые необходимо ориентироваться в наше сложное время.

Больше года прошло с момента начала проекта. За этот период наработан требуемый опыт по его внедрению и развитию. Один из самых проблемных вопросов – низкий процент открытых карт относительно общего количества молодежи Дагестана», — выступил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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