В начале собрания премьер напомнил, что с 2021 года по предложению президента РФ Владимира Путина была запущена федеральная программа социальной поддержки молодого поколения в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта».

Данная программа соцподдержки открыла новые уникальные возможности для молодежи, за счет госсредств имеющих равные возможности для посещения развлекательных и культурных мероприятий.

«Проект является крайне важным и своевременным. Через культуру и искусство он несет молодому поколению те важные смыслы, на которые необходимо ориентироваться в наше сложное время.

Больше года прошло с момента начала проекта. За этот период наработан требуемый опыт по его внедрению и развитию. Один из самых проблемных вопросов – низкий процент открытых карт относительно общего количества молодежи Дагестана», — выступил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.