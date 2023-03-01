ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с отчётом о результатах работы Правительства Дагестана за 2022 год

Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с отчётом о результатах работы Правительства Дагестана за 2022 год

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01 марта, 2023. Среда 10:01
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Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с отчётом о результатах работы Правительства Дагестана за 2022 год
 Двадцатая сессия Народного Собрания седьмого созыва состоялась во вторник, 28 февраля, в Махачкале. Открыл и вел работу сессии Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров.
Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с отчётом о результатах работы Правительства Дагестана за 2022 год

Главным вопросом в повестке был обозначен отчет о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан за 2022 год.

В соответствии с Конституцией Республики Дагестан с отчетом выступил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

До заслушивания отчёта Глава Дагестана Сергей Меликов наградил депутата Народного собрания Дагестана Расима Гаджиагаева медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи». Гаджиагаев первым из дагестанских депутатов отправился в зону СВО добровольцем. Сегодня он находится в республике с кратковременным отпуском.

Далее по повестке выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Подробнее на сайте правительства Дагестана.

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