Главным вопросом в повестке был обозначен отчет о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан за 2022 год.

В соответствии с Конституцией Республики Дагестан с отчетом выступил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

До заслушивания отчёта Глава Дагестана Сергей Меликов наградил депутата Народного собрания Дагестана Расима Гаджиагаева медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи». Гаджиагаев первым из дагестанских депутатов отправился в зону СВО добровольцем. Сегодня он находится в республике с кратковременным отпуском.

Далее по повестке выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Подробнее на сайте правительства Дагестана.