Глава Дагестан провел совещание Комиссии по увеличению доходной части бюджета региона

В начале собрания Меликов напомнил собравшимся, что, следуя законопроекту, который был утвержден на последнем совещании регионального парламента, участники СВО освобождены от транспортного налога за одну единицу зарегистрированного за ними легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Как он озвучил, это классический пример того, как повышение налогового потенциала помогает региону принимать дополнительные меры поддержки для граждан.

«Повышение налоговой базы и возможностей нашего бюджета должно быть направлено на закрытие социальных обязательств перед жителями. В этом отношении министерствам и ведомствам необходимо правильно вести свою деятельность. Осуществленные расчеты демонстрируют, что Дагестану требуется обеспечить рост доходов консолидированного бюджета на текущий год по сравнению с уровнем исполнения минувшего года не менее чем на 10 процентов. Это достижимый показатель, такой потенциал в регионе имеется. Если региональные ведомства, бизнес-сообщество и другие субъекты данной деятельности подойдут к делу ответственно», – выступил Меликов.

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