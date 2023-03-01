Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В 2022 году в Дагестане было реализовано более 300 мероприятий в сфере молодежной политики»

В процессе XX сессии Народного Собрания Дагестана глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил, что в области молодежной политики ключевым является формирование комфортных условий для проживания, самореализации и всестороннего развития каждого молодого человека независимо от места проживания: в городской агломерации или в отдаленном районе республики.

Как он высказался, в 2022 году в регионе реализовали больше 300 мероприятий в области молодежной политики.

«Ключевым показателем национального проекта “Патриотическое воспитание” является увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, который в 2022 году составил 331 тысяч человек. Общая численность жителей Дагестана, вовлеченных центрами поддержки добровольчества, составила более 100 тысяч человек», – заявил премьер.

Также он добавил, что основными приоритетами молодежной политики остаются патриотическое воспитание молодого поколения, профилактика асоциальных проявлений, поддержка молодежных инициатив и развитие волонтерства.

«В 2022 году на главной площади Махачкалы состоялась акция “В единстве – наша сила!” в поддержку курса Президента РФ Владимира Путина, которая собрала более 30 000 жителей Дагестана: представителей общественности, органов власти, молодежных и волонтерских организаций, известных деятелей культуры, науки и спорта, студентов и учителей. Никому не удастся разделить сердца наших братских народов!

В минувшем году организованы крупные мероприятия – проект “Вахта героев” с участием 26 Героев РФ, проект “Народов много – страна одна”, международный добровольческий проект межнационального согласия “Маяки дружбы. Башни Кавказа-2022”, международный проект “Дороги славы – наша история”, региональная акция “Диктант на языках народов Дагестана”, в онлайн-формате в регионе проведена международная просветительская акция “Большой этнографический диктант” и другие», – выступил глава кабмина Дагестана.