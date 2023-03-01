ЗАМАНА - Глава Дагестана призвал депутатов парламента республики выходить в народ с предложениями

Глава Дагестана призвал депутатов парламента республики выходить в народ с предложениями

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01 марта, 2023. Среда 01:37
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Глава Дагестана призвал депутатов парламента республики выходить в народ с предложениями

Руководитель Дагестана Сергей Меликов прокомментировал отчет главы кабмина республики Абдулмуслима Абдулмуслимова перед дагестанским парламентом на XX сессии НС РД и призвал народных избранников не изощряться в поднятии неудобных вопросов, на которые не может в сегодняшних условиях быть конструктивных ответов, а вносить конкретные идеи.

Глава Дагестана призвал депутатов парламента республики выходить в народ с предложениями

«О каких народных предприятиях мы сегодня можем говорить в Дагестане? О каких народных проектах в сельском хозяйстве мы можем говорить, если народ нам сегодня скажет: “Я вам своей земли не отдам! Это моя земля, я тут пасу своих овец, и никакое народное предприятие я вам тут не дам создать”… Вы с народом сначала эти вопросы отработайте, потом с профильным комитетом, потом с руководством Думы, а потом министра сельского хозяйства пригласите и скажите ему: “У нас есть в Ногайском районе 300 гектаров земли, там готовы люди стать пайщиками, мы готовы это народное предприятие ориентировать на такие-то цели, частные инвестиции. Там предусмотрено столько-то, от государства требуется создание инфраструктуры”. Вот тогда это будет деловое предложение и реальный проект», – высказался Меликов.

Как считает руководитель Дагестана, предлагать исполнять проекты и открывать предприятия в регионе просто по той причине, что подобные организации существуют где-то в Зеленограде, и поднимать вокруг этого волну обсуждения, что депутаты предлагают, а правительство не поддерживает, – в корне неправильно. Такой подход не будет способствовать консолидации сил, а лишь наоборот, это приведет к разобщению общества.

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