ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана рассказал о работе, проделанной в области культуры

Премьер-министр Дагестана рассказал о работе, проделанной в области культуры

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28 февраля, 2023. Вторник 16:32
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Премьер-министр Дагестана рассказал о работе, проделанной в области культуры

На XX сессии Народного Собрания Дагестана глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о деятельности, осуществленной в области культуры.

Премьер-министр Дагестана рассказал о работе, проделанной в области культуры

«Завершились работы по капремонту 12 домов культуры в сёлах, капитально отремонтированы две детские школы искусств, переоснащено пять школ и три муниципальных музея, открыты четыре модельные муниципальные библиотеки. Завершено возведение Дома танца ансамбля “Лезгинка”. В минувшем году мы праздновали 90-летие со дня рождения народной поэтессы республики Фазу Алиевой», – заявил премьер.

Далее Абдулмуслимов напомнил, что 2023 год стал годом празднования 100-летнего юбилея со дня рождения народного классика поэзии Дагестана Расула Гамзатова.

«Приняты планы мероприятий по празднованию юбилея народного поэта на федеральном и региональном уровнях. В рамках мероприятия “Дни Белых журавлей”» прошел пленум Союза писателей России, собравший на земле республики представителей писательских организаций нашей страны.

Тут я бы хотел привести слова Президента РФ Владимира Путина о нашем поэте: “Я имел возможность прикоснуться к чистому источнику его мыслей и нравственных ценностей”», – выступил премьер.

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